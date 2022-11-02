В Службе 112 рассказали о спасении лебедей в Калининграде

. Фото: Александр КАТЕРУША

За два дня в Калининградской области были спасены несколько лебедей. Как сообщает система-112 во ВКонтакте, граждане этой осенью активно участвуют в жизни диких птиц.

«Было принято несколько сообщений с просьбой о спасении лебедей: в Гурьевском и Нестеровском районах очевидцы заметили пострадавших птиц. Операторами системы-112 были назначены оперативные службы, птицы были спасены», - рассказали в 112.

Отмечается, что в случае обнаружения пострадавших диких животных калининградцы могут обратиться за помощью в организацию «Биосфера Балтика» в соцсетях или по номеру +7-962-263-37-75.