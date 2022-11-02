На стадионе «Калининград» снимут сцену для криминальной драмы «Соло»

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в четверг, 3 ноября, состоится съемка финальной массовой сцены фильма «Соло», работа над которым в регионе идет уже не первую неделю.

Как сообщают организаторы, для участия в зрелищной массовой сцене «Чемпионат по регби» 3 ноября с 10:30 до 14:30 на стадионе «Калининград» потребуются актеры массовки: мужчины и женщины от 18 лет и старше.

Запись на участие здесь.

«Соло» – полнометражный художественный фильм. Место действия криминальной драмы разворачивается в современном Калининграде.

В фильме снимаются Игорь Негодяев, Сосо Павлиашвили, Роза Хайрулина, Александр Рапопорт и другие актеры.