На каких улицах в Калининграде отключат электричество 2 ноября

В Калининграде в связи с ремонтом оборудования будет отключено электроснабжение до 20.00.
По данным пресс-службы администрации города, света не будет по адресам:
пр-кт Калинина 4, 85-109
ул. Мебельная 7-21
ул. Октябрьская 58-92
ул. Ольштынская 66-74
пер. Калинина 1-7
пр-кт Калинина 35-51
ул. Б. Хмельницкого 16-38
ул. Ольштынская 5-7, 24-28
ул. Эпроновская 1
пер. Малый 23-29
ул. Багратиона 24-64
ул. Казанская 28
ул. Краснооктябрьская 6-12
ул. Новый вал 29-33, 32
ул. Эпроновская 2-13, 21а
пер. Ольштынский 1-9
пр-кт Калинина 53-83
ул. Б. Хмельницкого 40-46, 84
ул. Мебельная 14-16
ул. Ольштынская 30-58
пл. Калинина 29-37
пр-кт Калинина 1-33, 2
пер. Калинина 2-10
ул. Ольштынская 2-22
Не будут работать светофоры: проспект Калинина-ул. Киевская-Тополиная аллея, улица Киевская.
В мэрии отметили, что на сегодня плановых отключений холодной и горячей воды и теплоснабжения не планируется.