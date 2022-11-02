На каких улицах в Калининграде отключат электричество 2 ноября

В Калининграде в связи с ремонтом оборудования будет отключено электроснабжение до 20.00.

По данным пресс-службы администрации города, света не будет по адресам:

пр-кт Калинина 4, 85-109

ул. Мебельная 7-21

ул. Октябрьская 58-92

ул. Ольштынская 66-74

пер. Калинина 1-7

пр-кт Калинина 35-51

ул. Б. Хмельницкого 16-38

ул. Ольштынская 5-7, 24-28

ул. Эпроновская 1

пер. Малый 23-29

ул. Багратиона 24-64

ул. Казанская 28

ул. Краснооктябрьская 6-12

ул. Новый вал 29-33, 32

ул. Эпроновская 2-13, 21а

пер. Ольштынский 1-9

пр-кт Калинина 53-83

ул. Б. Хмельницкого 40-46, 84

ул. Мебельная 14-16

ул. Ольштынская 30-58

пл. Калинина 29-37

пр-кт Калинина 1-33, 2

пер. Калинина 2-10

ул. Ольштынская 2-22

Не будут работать светофоры: проспект Калинина-ул. Киевская-Тополиная аллея, улица Киевская.

В мэрии отметили, что на сегодня плановых отключений холодной и горячей воды и теплоснабжения не планируется.