В Калининграде накрыли склад с незаконными сигаретами на 167 млн рублей

. Фото: Таможня Калининградской области

Таможенники в Калининграде пресекли деятельность преступной группы, организовавшей схему незаконного вывоза белорусских сигарет в страны ЕС. В Калининграде был обнаружен склад с 3 тыс. коробками с 1,5 млн пачек немаркированных сигарет «NZ GOLD», «ФЭСТ», «MINSK», «MAC» и два грузовика, в которых их перевозили.

Как сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни, изъяты немаркированные табачные изделия на 167 млн рублей.

Как выяснили таможенники, в 2022 году подозреваемые различными видами транспорта завозили на территорию региона небольшие партии сигарет под видом товаров народного потребления. Сигареты складировали и намеревались вывезти из РФ в Литву через Чернышевское.

Проводится доследственная проверка. Мужчинам грозит уголовная ответственность, наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.