Антон Алиханов: Очередь на паром еще есть, но постепенно уменьшается

О текущем состоянии транзита губернатор Антон Алиханов рассказал в своем телеграм-канале. По его словам, сейчас 18 судов связывают Калининградскую область с Ленинградской.

«Немало сил приложено - региональных и федеральных: очередь на паром еще есть, но постепенно уменьшается. Оперативно решали и решаем все возникающие вопросы: сахар, цемент и бензин есть», - написал губернатор.

Он отметил, что для доставки нефтепродуктов на линии Санкт-Петербург – Калининград на нерегулярной основе 2-3 раза в месяц задействован танкер грузоподъемностью 2000 тонн.

«Правительством России выделена субсидия в сумме более 1,3 миллиарда рублей в этом году (еще более 5 млрд рублей запланировано на эти цели в 2023 году) для покрытия разницы в стоимости перевозок грузов морем по сравнению с сушей», - сообщил глава региона.

Губернатор сообщил также, что грузы по ж/д линиям едут в соответствии с квотами, согласованными литовской железной дорогой. Например, 1 ноября в Калининградскую область прибыло 7 поездов, отправлено - 7 поездов.

Ранее министр развития инфраструктуры Калининградской области рассказала о будущем морских перевозок.

По ее словам, в Усть-Луге сейчас организована электронная очередь. Она сформирована до конца ноября.

- Налажена работа. Необходимости водителям ожидать на трассе перед терминальным комплексом нет. Очередь они отслеживают в специальной программе, могут подъезжать непосредственно перед запуском на терминал в накопитель. По состоянию на прошлую неделю на терминале было 150 машин, которые, в принципе, двумя паромами загружаются и спокойно отбывают. 40 машин стояло в накопителе. Остальные были сформированы в электронной очереди. На сегодня она укомплектована до конца ноября на 100 процентов, - отметила министр.