Житель Белоруссии забыл в такси в Зеленоградске 110 тысяч рублей, их забрал следующий пассажир

Инцидент случился в Зеленоградске. 29-летний житель Белоруссии решил прокатиться по курортному городку на такси, но забыл на пассажирском кресле барсетку со 110 000 рублей.

Таксист сумочку не приметил, а вот следующий за белорусом пассажир оказался более глазастым. 41-летний житель Калининграда, который воспользовался услугами такси, нашел в авто чужую сумку и похитил ее.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Зеленоградские полицейские по горячим следам раскрыли кражу барсетки. Мужчину задержали, он уже сознался в содеянном. Полицейские обнаружили и изъяли все похищенные деньги.