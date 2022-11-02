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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 10:39

Житель Белоруссии забыл в такси в Зеленоградске 110 тысяч рублей, их забрал следующий пассажир

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в Зеленоградске. 29-летний житель Белоруссии решил прокатиться по курортному городку на такси, но забыл на пассажирском кресле барсетку со 110 000 рублей.

Таксист сумочку не приметил, а вот следующий за белорусом пассажир оказался более глазастым. 41-летний житель Калининграда, который воспользовался услугами такси, нашел в авто чужую сумку и похитил ее.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Зеленоградские полицейские по горячим следам раскрыли кражу барсетки. Мужчину задержали, он уже сознался в содеянном. Полицейские обнаружили и изъяли все похищенные деньги.