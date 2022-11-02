Жителя Советска будут судить, он избил до смерти приятеля

Перед судом по обвинению в избиении до смерти приятеля и уклонении от административного надзора предстанет 58-летний житель Советска. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Еще 3 июня мужчина с приятелями выпивал в квартире по улице Победы в Советске. Случилась драка, 39-летний участник застолья попытался разнять дерущихся. В ответ получил не менее трех ударов кулаками в область головы и груди. Застолье продолжилось, а после него все мужчины, включая обвиняемого и избитого им, легли спать.

«Ни наутро, ни впоследствии пострадавший за медицинской помощью не обратился. 8 июня 2022 года от полученных травм он умер на улице Театральной в Советске», - отметили в СК.

Позднее судебно-медицинской экспертизой установлено наличие у пострадавшего множественных переломов ребер и внутреннее кровоизлияние.

Задержан был ранее судимый за кражи, грабеж, незаконный оборот оружия и уклонение от административного надзора мужчина. Он вину признал. Впереди суд.