«Школа будущего» под Калининградом должна застраховать свои квадрокоптеры

Прокуратура Гурьевского района наехала на «Школу будущего».

Как установило надзорное ведомство, в рамках исполнения муниципального контракта муниципальному же образовательному учреждению были переданы в собственность 4 квадрокоптера.

- В нарушение требований закона данные беспилотные летательные аппараты не поставлены на государственный учет, а также не заключены договоры страхования ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами за причиненный вред, - объяснили в облпрокуратуре. - В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о возложении на образовательную организацию соответствующих обязанностей.