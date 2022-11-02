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НовостиОбщество2 ноября 2022 11:04

«Школа будущего» под Калининградом должна застраховать свои квадрокоптеры

С таким требованием в суд обратился прокурор Гурьевского района
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Прокуратура Гурьевского района наехала на «Школу будущего».

Как установило надзорное ведомство, в рамках исполнения муниципального контракта муниципальному же образовательному учреждению были переданы в собственность 4 квадрокоптера.

- В нарушение требований закона данные беспилотные летательные аппараты не поставлены на государственный учет, а также не заключены договоры страхования ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами за причиненный вред, - объяснили в облпрокуратуре. - В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о возложении на образовательную организацию соответствующих обязанностей.