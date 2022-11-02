Калининградский янтарный комбинат выполнил годовой план досрочно, добыв 500 тонн янтаря

. Фото: пресс-служба Янтарного комбината.

Калининградский янтарный комбинат план по выработке «солнечного камня» выполнил досрочно. За 9 месяцев 2022 года было добыто 500 тонн янтаря в Приморском карьере. Об этом сообщает пресс-служба комбината.

В рамках торгов было реализовано 470 тонн балтийского янтаря на сумму 3 млрд 390 млн рублей.

В этом сезоне на комбинате добыли 18 уникальных самородков весом более 1 кг, а одной из самых ярких находок года стала стрекоза возрастом 50 миллионов лет, сохранившаяся в янтаре.

- В 2023 году перед нами будут поставлены две важные задачи: добыть плановые 500 тонн в Приморском карьере и закончить выработку 136 тонн янтаря на Пляжевом участке Пальмникенского карьера, - сообщил директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.

Добывать 500 тонн янтаря в год производственные мощности комбината позволяют только с 2020 года.

В этом году добыча в Приморском карьере стартовала 4 апреля.