Жительница Калининграда тяжело отравилась, поев домашние заготовки из грибов

Иногда грибами лучше любоваться в лесу. Фото: сообщество Грибы и грибники Калининградской области.

Тяжелое отравление зарегистрировано в Калининграде. Жительница города почувствовала себя плохо, поев грибную икру домашнего приготовления. Об этом сообщает региональное управление Роспотребндзора.

«Пострадавшей потребовалась госпитализация, предварительный диагноз – ботулизм. В настоящее время проводится уточнение диагноза, биологический материал доставлен в лабораторию», - отмечают санитарные врачи.

Пока женщина на лечении, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии провели отбор проб остатков грибной икры у нее дома. Проводятся лабораторные исследования.

Ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, при несвоевременном обращении за медицинской помощью заканчивается летальным исходом. Именно домашние заготовки чаще всего бывают причиной ботулизма. Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода.

В России за 1-е полугодие 2022 года от ботулизма пострадало 65 человек, из них 6 случаев с летальным исходом (9,2%).