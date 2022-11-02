В Озерском районе пьяный сельчанин набросился на чужой автомобиль

Лишение свободы на срок до 2 лет грозит 36-летнему жителю Озерского района за удовольствие нанести несколько ударов по чужому автомобилю.

Мужик из поселка Львовское до ночи засиделся за «поляной» с друзьями и домой возвращался уже изрядно нетрезвым. Тут на глаза ему попался припаркованный у соседнего дома «Фольксваген Пассат». Почему боковое зеркало заднего вида злополучной иномарки вызвало у сельчанина приступ ярости, он и сам потом внятно объяснить не смог. Но итоговый ущерб, нанесенный вандалом транспортному средству, составил 16 тысяч рублей.

Преступника вычислили участковые уполномоченные. А дознаватель районного отдела полиции возбудил по факту повреждения движимого имущества уголовное дело с перспективой тюремной отсидки для фигуранта. Впрочем, благодаря гуманности отечественного законодательства есть шанс отделаться более легким наказанием: штрафом, обязательными, исправительными, принудительными работами или арестом – на усмотрение судьи.