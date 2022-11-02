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НовостиОбщество2 ноября 2022 16:15

Калининградский музей поддержал участников специальной военной операции

На Донбасс отправится партия непромокаемых плащей и электрических батареек
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ

Музей Мирового океана передал новую партию вещей для поддержки военнослужащих - участников специальной военной операции России на Украине. В перечне значатся, в частности, непромокаемые плащи и батарейки.

Как сообщили в ММО, музей принимает участие в масштабной работе по сбору самого необходимого, которую с марта проводят областное отделение общественной организации ветеранов «Боевое братство» и трудовой коллектив Дома офицеров Балтийского флота Минобороны России. Всего для российских солдат и офицеров было собрано и направлено уже более 20 тонн различных грузов.