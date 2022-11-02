Калининградский музей поддержал участников специальной военной операции

Музей Мирового океана передал новую партию вещей для поддержки военнослужащих - участников специальной военной операции России на Украине. В перечне значатся, в частности, непромокаемые плащи и батарейки.

Как сообщили в ММО, музей принимает участие в масштабной работе по сбору самого необходимого, которую с марта проводят областное отделение общественной организации ветеранов «Боевое братство» и трудовой коллектив Дома офицеров Балтийского флота Минобороны России. Всего для российских солдат и офицеров было собрано и направлено уже более 20 тонн различных грузов.