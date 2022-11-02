Умер калининградский писатель Николай Сиянов

Калининградская централизованная библиотечная система с прискорбием сообщает о том, что в понедельник, 31 октября, на 85-м году жизни скончался калининградский писатель Николай Сиянов. Николай Сиянов 25 лет работал на научных и рыболовных судах, как журналист сотрудничал с газетами «Калининградская правда» и «Маяк», освещая морскую и рыболовецкую тематику. Учился на Высших литературных курсах в Москве. Издал более 15 книг, среди которых «Оверкиль», «Какими неразрывными швартовыми?», «Ванюшкин меридиан», «Светлогорское лето», «Интервью у трапа» и др. Путешествовал по Горному Алтаю, Гималаям, горам штата Монтана, Тибету. С морскими приключениями и путешествиями по России Николай Иванович знакомил школьников в библиотеках города. Всегда энергичный, увлеченный, верный своему делу, он передавал любовь к морю и Родине подрастающему поколению.

Прощание с Николаем Сияновым состоится 7 ноября в 14.30 в соборе Святых Равноапостольных Просветителей Славянских Земель Кирилла и Мефодия (Калининград, проспект Мира, 132б).