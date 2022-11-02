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НовостиНаука2 ноября 2022 16:21

В Калининград с лекцией приедет потомок рода Крузенштернов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Алексей Крузенштерн.

Алексей Крузенштерн.

Фото: Музей мирового океана

Музей Мирового океана организует лекцию, посвященную российскому мореплавателю, одному из организаторов Русского географического общества, руководителю первой русской кругосветной экспедиции Ивану Федоровичу Крузенштерну. Лекцию проведет потомок рода Крузенштернов, врач, историк и издатель Алексей Крузенштерн. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Гость презентует новую книгу об Иване Крузенштерне «Круг Крузенштерна». Историко-биографическое издание стало результатом кропотливого труда 35 авторов, которые собрали на более чем 450 страницах все самые важные факты из военной службы, научно-исследовательской и педагогической деятельности Крузенштерна.

Выставку об Иване Крузенштерне и первой русской кругосветной экспедиции можно увидеть на борту НИС «Витязь» в экспозиции «Россия открывает океан».

Количество мест для слушателей ограничено.

Прямая трансляция встречи будет организована здесь.