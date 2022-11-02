Калининград хочет стать «молодежной столицей России»

Федеральное агентство по делам молодежи подвело итоги этапа экспертной оценки и сформировало шорт-лист конкурса «Молодежная столица России». В нем оказался и Калининград, которому в финале предстоит побороться за почетный титул с Владивостоком, Красноярском, Нижним Новгородом, Новым Уренгоем, Мурманском и Тулой.

- Город, который станет «молодежной столицей России», будет иметь право на проведение проектов экосистем, в том числе федерального грантового конкурса, - объяснили в пресс-службе областного правительства. – А также получит авторскую медиастратегию для своего продвижения в течение следующего года, методическую и экспертную поддержку от Росмолодежи для реализации заявленных проектов. Кроме того, в нем будет возведен арт-объект – символ молодежной столицы или комплекс объектов, состоящий из элементов благоустройства городской среды или уличного досуга.