Осыпающимся мозаичным панно в Светлом заинтересовалась прокуратура

После того как в средствах массовой информации появились сообщения о падении на прохожих фрагментов разрушающегося мозаичного панно на стене одного из домов по улице Горького в городе Светлый, состоянием шедевра заинтересовалась местная прокуратура.

Сотрудники правоохранительного ведомства провели проверку и установили, что произведение искусства еще советских времен, посвященное калининградским рыбакам, имеет статус объекта культурного наследия местного значения.

- Плиты мозаики имеют трещины и повреждения, ее крепление расшатано и ослаблено, - сообщили в прокуратуре. - Вопреки требованиям закона не приняты меры к охране панно, в связи с чем главе администрации Светловского городского округа внесено соответствующее представление и устранение допущенных нарушений поставлено на прокурорский контроль.