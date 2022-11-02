Этой осенью в калининградские части Балтфлота придут свыше 3 тысяч новобранцев

Дислоцированные в Калининградской области части и соединения Балтийского флота готовятся к приему новобранцев из регионов России, которые будут прибывать в наш регион по ходу осеннего призыва граждан на военную службу. В общей сложности экипажи кораблей и штат береговых частей должны пополнить свыше 3 тысяч призывников.

Сформировано около 20 сводных подразделений, в которых с ноября по январь новоиспеченные военнослужащие будут проходить курс общевойсковой подготовки, овладевая первичными знаниями и навыками флотской службы. Затем ребятам предстоят полевые выходы на полигоны, где полученные теоретические знания будут закреплены на практике. После этого новобранцы примут Военную присягу.

- Что касается калининградских призывников, все они будут направляться только в части Балтийского флота, - еще раз подчеркнули в пресс-службе Западного военного округа.