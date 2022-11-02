За Собчака ответит: на жителя Гусева завели третье уголовное дело

В апреле этого года неоднократно судимый 33-летний житель города Гусев пробрался на территорию одного из участков в садовом некоммерческом обществе, сорвал замок на входной двери дачного домика и похитил оттуда бензопилу, которую потом продал за 3 тысячи рублей. На следующее утро решил вернуться, чтобы скрыть следы преступления: облил бензином вещи в доме и запалил. В отношении пойманного полицией уголовника следователями местного ОМВД России были возбуждены два уголовных дела – по фактам кражи и поджога. А теперь к ним прибавилось и третье – по статье «Жестокое обращение с животными».

Ведь незваного гостя пыталась остановить хозяйская собака по кличке Собчак, которую ворюга ударил кирпичом по голове и выбросил в водоем. Ветеринары смогли выходить избитого пса, а его обидчик может получить к неминуемому сроку лишения свободы еще до 3 лет.