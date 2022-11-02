Бастион «Литва» на берегу Преголи передали Музею Мирового океана

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Бастион «Литва» переходит в пользование Музея мирового океана. Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Решение было принято на прошедшем 2 ноября Совете по культуре при губернаторе.

Напомним, еще в апреле директор музея Светлана Сивкова говорила о том, что Музей Мирового океана мечтает получить старое фортификационное сооружение в собственность и открыть там стоянки для лодок.

- Это очень важно для нас. Музей морской. Мы говорим о движении по реке, о возможности сохранения кораблей и археологических находок, которые можно доставлять непосредственно в бастион и там реставрировать. Там будет находиться наш флот – у нас много лодок и средств передвижения по воде, - объяснила тогда Светлана Сивкова.

В соцсетях Светлана Сивкова сообщила, что Музей Мирового океана восстановил уже 38 объектов в Калининграде и области.

- Открываем скоро и домик маячника в Заливино, - поделилась директор.

Бастион «Литва» находится в Калининграде на берегу Преголи в районе улицы Черепичной и конца Литовского вала. Фортификационное сооружение было построено в 1843-1860 годах по проекту немецкого военного инженера, генерала от инфантерии Эрнста Людвига фон Астера и до сих пор хорошо сохранилось. Бастион представляет собой казематированную береговую батарею, выполненную из полнотелого красного керамического кирпича на высоком цоколе из тесаных гранитных камней. Сверху перекрытия покрыты грунтом.

В 1920-х годах в редюите бастиона функционировал цех по производству спортивных лодок, с середины 1930-х годов там разместилось производство по снаряжению взрывчатым веществом морских торпед. Сейчас это объект культурного наследия регионального значения.