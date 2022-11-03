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НовостиПолитика3 ноября 2022 5:44

На калининградских полигонах расцвели «Хризантемы»

Мобилизованные и добровольцы учатся стрелять из самоходных противотанковых ракетных комплексов
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

На полигонах Балтийского флота в Калининградской области продолжается боевая подготовка добровольцев и мобилизованных военнослужащих.

Бойцы противотанкового подразделения под руководством опытных инструкторов, действуя в составе разведывательно-огневого комплекса, поразили учебные цели из самоходных противотанковых ракетных комплексов «Хризантема-С». В стрельбах было задействовано свыше 20 единиц вооружения и военной техники. Бронебойщиков поддерживали разведчики, связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов, которые определяли координаты условного противника. С целью нарушения работы вражеских пунктов управления подразделения радиоэлектронной борьбы задействовали комплекс радиопомех.