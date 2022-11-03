На калининградских полигонах расцвели «Хризантемы»

На полигонах Балтийского флота в Калининградской области продолжается боевая подготовка добровольцев и мобилизованных военнослужащих.

Бойцы противотанкового подразделения под руководством опытных инструкторов, действуя в составе разведывательно-огневого комплекса, поразили учебные цели из самоходных противотанковых ракетных комплексов «Хризантема-С». В стрельбах было задействовано свыше 20 единиц вооружения и военной техники. Бронебойщиков поддерживали разведчики, связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов, которые определяли координаты условного противника. С целью нарушения работы вражеских пунктов управления подразделения радиоэлектронной борьбы задействовали комплекс радиопомех.