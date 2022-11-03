Ночью в Калининграде горел «Мерседес»

Глубокой ночью 3 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Олега Кошевого в Московском районе Калининграда.

Как выяснилось, в припаркованном у одного из домов легковом автомобиле «Мерседес РХ270» загорелся моторный отсек. В итоге огонь охватил и переднюю часть салона иномарки, а затем перекинулся на рядом стоящую «Тойоту Камри». У нее оказались повреждены бампер и передняя фара.

Возгорание ликвидировал расчет пожарно-спасательной части №3 в составе 5 человек и на одной единице техники.