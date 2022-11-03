В Польше посчитали бесполезным забор на границе с Калининградской областью

Намерение министра обороны Польши Мариуша Блащака возвести забор на границе с Калининградской областью руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков назвал популизмом. Но это строительство не вызывает энтузиазма и у многих поляков. Так, депутат Сейма Катажина Любнауер в интервью gazeta.pl отметила, что инженерное заграждение окажется совершенно бесполезным, если ситуация разрастется до масштабов украинского кризиса.

В качестве примера подобной неэффективности Любнауер назвала аналогичный забор на польско-белорусской границе. на который было потрачено около $400 млн. -Мы потратили 1,6 миллиарда злотых на что-то неэффективное в отношении тех, кого это должно было остановить, - сказала депутат. - Зато это действенно убивает животных. Так ведь не делается, у меня складывается впечатление, что это легкий способ показать, что кто-то работает.