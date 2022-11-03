Калининградские аграрии полностью обеспечат регион продовольствием

Калининградский губернатор у себя в «Телеграме» привел данные по оперативным промежуточным итогам 9 месяцев этого года в сельском хозяйстве региона:

- убрано 680 тысяч тонн зерна при внутренней потребности в 524 тысячи тонн;

- произведено 97,1 тысячи тонн мяса - это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и полностью закрывает потребности региона;

- собрано 63 тысячи тонны картофеля и 22 тысячи тонн овощей (тепличных овощей - на 2 тысячи тонн больше прошлогоднего, уборочная кампания продолжается;

- в новых садах собрано 3 тысячи тонн плодов и ягод;

- произведено 181 тысяча тонн молока, что также полностью обеспечивает этим продуктом калининградцев;

- произведено 208 миллионов яиц – это 92% от потребностей региона;

- Очевидно что наша сельскохозяйственная отрасль в очередной раз ставит рекорды и полностью обеспечивает всем необходимым, - резюмировал Антон Алиханов. - Поддерживая наших производителей продуктов питания, мы всегда помним, что их успех напрямую влияет на сдерживание роста цен и обеспечение продуктовой безопасности Калининградской области.