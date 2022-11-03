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НовостиОбщество3 ноября 2022 6:59

В Славском районе владельца магазина оштрафовали за оскорбление покупателя

После того как клиент попытался вернуть некачественный товар, владелец торговой точки обругал мужчину по телефону
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

В августе этого года житель Славского района решил прикупить кое-какие строительные инструменты. Однако товар на поверку оказался не надлежащего качества, и мужчина решил вернуть его продавцу. Эта попытка обернулась тем, что на мобильный телефон славчанина позвонил лично владелец магазина и высказался в том духе, что клиент, мол, нынче чересчур привередливый пошел. Только гораздо грубее, допустив в адрес собеседника, как указано теперь в официальных документах, «оскорбительные слова и выражения в неприличной форме».

Возмущенный покупатель пожаловался в районную прокуратуру, которая провела проверку и подтвердила факт противоправных действий. В отношении коммерсанта возбудили «административку» по статье 5.61 КоАП РФ, и недавно состоявшийся суд оштрафовал хама на 5 тысяч рублей.

«Продавец и покупатель, будьте взаимно вежливы!» Как видим, этот лозунг еще советских времен до сих пор не утратил своей актуальности.