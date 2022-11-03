В корпусе-шаре в Калининграде появится зал, посвященный морским музеям мира

. Фото: Александр КАТЕРУША

В корпусе-шаре «Планета Океан» появится зал, посвященный другим морским музеям мира. В нем будет представлена важная тема бережного отношения к Мировому океану, разнообразие музеев в разных странах, которые занимаются этой проблемой.

Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Музея Мирового океана, отметив, что калининградский музей и национальный морской музей Чили уже договорились о сотрудничестве.

«Для нового зала в «Планете Океан» коллеги из Чили уже доставили первую партию экспонатов – фото- и видеоматериалы. Руководитель южноамериканского учреждения Андрес Родриго поблагодарил директора музея Светлану Сивкову за внимание к их работе и выразил готовность продолжать диалог морских музеев-единомышленников», - отметили в музее.

Также приглашение к сотрудничеству получили более 20 морских музеев мира. Полученные от них материалы будут представлены в «Планете Океан».