Выносят шоколадки и алкоголь: Калининградцы попадаются на воровстве продуктов в магазинах

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Калининградцы попадаются на хищении продуктов в магазинах. Так, на улице Гайдара 30-летняя девушка стащила две шоколадки. Задержали ее на выходе из магазина. Вынесенную за пределы кассы продукцию девушка оплачивать отказалась.

Также, как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, на улице Красной женщина в обход касс прошла с полным пакетом товаров. Росгвардейцы задержали 51-летнюю гражданку и изъяли похищенные товары, среди которых было мясо, рыба и алкоголь на сумму более 1000 рублей.

За аналогичное правонарушение был задержан 24-летний парень в магазине на ул. Согласия.

Трое нарушителей закона были доставлены в отделы полиции для составления административных протоколов.