Где в Калининграде отключат электричество и воду 3 ноября

В Калининграде в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено на нескольких улицах в четверг, 3 ноября.
По данным пресс-службы городской администрации, света не будет до 20.00 по адресам:
ул. К. Назаровой 28-30,51-55, 57-59, 61а,63-67, 69-71,73-75
ул. Типографская 18,20,20а
ул. З. Космодемьянской 26 (школа №53)
ул. Аллея смелых 91,107,114,116,118(школа №15),120,122
пер. Клинской 1-7,4,13-19
ул. Грибная 2,3,4
ул. Грунтовая 1,2
ул. Муромская 5
ул. З. Космодемьянской 2-8
ул. К. Назаровой 6,16, 17-19,29, 31-49
ул. Аллея смелых 59
ул. Великолукская 1,2,3-5,7(д/с №115),15-21,20-30
ул. Тихорецкая 30,32,43-45
ул. Киевская 58
пер. Восточный 2,3,4,5,6.
В мэрии отметили, что отключений горячего водоснабжения и теплоснабжения сегодня не планируется, а вот холодной воды не будет до 15 часов по адресу: ул. Б. Хмельницкого 24-30.