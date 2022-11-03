Где в Калининграде отключат электричество и воду 3 ноября

В Калининграде в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено на нескольких улицах в четверг, 3 ноября.

По данным пресс-службы городской администрации, света не будет до 20.00 по адресам:

ул. К. Назаровой 28-30,51-55, 57-59, 61а,63-67, 69-71,73-75

ул. Типографская 18,20,20а

ул. З. Космодемьянской 26 (школа №53)

ул. Аллея смелых 91,107,114,116,118(школа №15),120,122

пер. Клинской 1-7,4,13-19

ул. Грибная 2,3,4

ул. Грунтовая 1,2

ул. Муромская 5

ул. З. Космодемьянской 2-8

ул. К. Назаровой 6,16, 17-19,29, 31-49

ул. Аллея смелых 59

ул. Великолукская 1,2,3-5,7(д/с №115),15-21,20-30

ул. Тихорецкая 30,32,43-45

ул. Киевская 58

пер. Восточный 2,3,4,5,6.

В мэрии отметили, что отключений горячего водоснабжения и теплоснабжения сегодня не планируется, а вот холодной воды не будет до 15 часов по адресу: ул. Б. Хмельницкого 24-30.