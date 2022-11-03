В центре Калининграда установят памятник Героям спецназа ФСБ

. Фото: Правительство Калининградской области

Памятник Героям спецназа ФСБ России установят на территории городского сквера, расположенного в районе улицы Театральной и переулка Дмитрия Донского. Об этом стало известно после прошедшего в региональном правительстве Совета по культуре при губернаторе – там и обсуждали установку монумента и проект.

Скульптура изображает бегущего в атаку оперативника спецназа ФСБ. Общая высота памятника из бронзы – около 3 метров.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, концепция памятника была поддержана единогласно.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что еще в сентябре в муниципалитет поступило обращение Совета ветеранов ФСБ области с предложением установить памятник Героям спецназа ФСБ России.

До конца года завершат благоустройство сквера: установят освещение, скамейки, заменят дорожное покрытие на плитку и террасную доску, смонтируют камеры наблюдения.