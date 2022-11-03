Калининградский зоопарк ввел досмотр посетителей на входе

. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградский зоопарк теперь можно попасть, только пройдя досмотр на входе. Посетителей будет встречать охранник, а не только контролер билетов.

Как рассказали в зоопарке, перед проходом на территорию посетители должны дать сотруднику в форме возможность просканировать сумку или рюкзак, а в случае необходимости – заглянуть внутрь.

«Не пугайтесь, когда на входе вас встретит человек с портативным металлоискателем. Это наши охранники, их главная задача сделать так, чтобы посетители чувствовали себя в зоопарке спокойно и безопасно», - сообщает пресс-служба учреждения.

В зоопарке при этом отмечают, что досмотр – дело добровольное.

«Вы можете отказаться, но, если ваши вещи вызовут подозрение, вас могут не пустить на территорию. Досмотр — это визуальная проверка, охранник не имеет права трогать вещи, вынимать их из сумки и т.п., Если охранник нашел в личных вещах что-то подозрительное, он имеет право вызвать полицию», - сообщили в зоопарке.