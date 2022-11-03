В Калининградской области зимой для чистки дорог задействуют 179 единиц спецтехники

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области есть 179 единиц специализированной дорожной техники и оборудования для зимнего содержания региональных автомобильных дорог. Как сообщают в министерстве развития инфраструктуры, накануне межведомственная комиссия проверила готовность организаций, техники и наличие противогололедных смесей.

В регионе работают 77 комбинированных дорожных машин, 17 грейдеров, 47 тракторов и 7 экскаваторов, 12 установок для приготовления солевого раствора.

Как сказал замминистра развития инфраструктуры региона Олег Кутин, в области есть необходимый запас соли и пескосоляной смеси, более шестидесяти процентов от ежегодной потребности.

По данным властей, все противогололедные материалы закупаются в Калининградской области и нет необходимости тратить время и средства на их поставку из других стран и регионов России.