В Балтийске рабочие обнаружили неизвестное захоронение бойца Красной Армии

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Скелетированные останки человека были обнаружены в Балтийске во время проведения ремонтно-восстановительных работ на территории Балтийской военно-морской базы.

По данным судебно-медицинской экспертизы, речь идет о захоронении времен Великой Отечественной войны. На это же указали найденная на месте фурнитура и фрагменты одежды, соответствующие форме военнослужащего Красной армии.

Как сообщает военное следственное управление СК РФ по Балтийскому флоту, к дальнейшей работе были привлечены представители регионального поискового отряда «Аванпорт Поиск».

«Согласно историческим документам, в этой местности во время Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои. 25 апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза А.М. Василевского овладели портовым городом Пиллау (ныне г. Балтийск)», - отметили военные следователи.

Сейчас прорабатывается вопрос перезахоронения останков красноармейца в братскую могилу, расположенную в мемориальном комплексе Балтийска. В последний раз здесь перезахоронили останки троих воинов в апреле 2014 года.