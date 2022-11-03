В парке Советска вандалы ночью разломали скамейки и мусорные урны

. Фото: "Инцидент-Советск".

В Советске неизвестные ночью устроили погром в городском парке. Фотографии последствий нападения людей на скамейки и урны выложили в группе «Инцидент – Советск» в «ВКонтакте».

«Люди, вы не люди! Что за гнида постоянно все ломает и крушит в нашем городе? Город наш с каждым годом преображается для тебя, а ты гадишь там, где живешь! Гнать нужно таких из города», - эмоционально написал автор поста.

Судя по фотографиям, от действий вандала пострадали как минимум три лавочки и урны.

В комментариях местные жители предложили срочно ставить в парке камеры наблюдения, чтобы выявлять вандалов.