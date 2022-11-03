Калининградская полиция поймала босоногого грабителя

Калининградская полиция сообщила о поимке босоногого мальчика... то есть, грабителя, который 23 октября обнес офис одной из организаций на улице Сергеева в областном центре. Сработал 36-летний и в доску пьяный горожанин по примитивной, но, как теперь понятно, эффективной схеме.

Вообще, это было наитие. С утра мощно принявший на грудь мужчина бродил по улицам, вспоминая свое трудное детство. Набрел на строящееся помещение, изложил ремонтникам спонтанную версию о том, что директор фирмы якобы послал его забрать кое-какую технику, и ушел, унося с собой два ноутбука.

Оперуполномоченные угрозыска ОМВД России по Ленинградскому району преступника, в конце-концов, задержали похищенное имущество у него изъяли, и теперь следователи шьют калининградцу уголовное дело по признакам части 1 статьи 161 УК РФ. А это до 4 лет «зоны» в ближайшей перспективе.

P. S. Была ли в момент задержания на подозреваемом обувь – не сообщается.