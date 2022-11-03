На проспекте Победы ремонтируют старинную кирху, там будет новый православный храм

. Фото: Евгений МАСЛОВ

На проспекте Победы, 41 в Калининграде проходят ремонтно-реставрационные работы на старинной капелле Святого Адальберта 1902-1904 годов постройки. Как рассказал руководитель региональной Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, задача сейчас – отремонтировать фасады, кровлю, внутренние помещения приспособить под храм.

«Сложности есть – капелла дважды капитально реконструировалась. Немцами перед войной и в советское время. Вспомнилось как несколько лет назад бдительные граждане реагировали на демонтаж межэтажных перекрытий советского времени. Обвиняли в сознательном разрушении памятника. Нет, все было наоборот», - говорит Евгений Маслов.

По его словам, работы на объекте культурного наследия регионального значения финансируются из областного бюджета, как и недавнее восстановление купола башни.

«Работы продвигаются очень интенсивно. Основной их объем надо выполнить в текущем году. Объект сейчас в лесах, много строителей. Как же радостно, когда объекту культурного наследия возрождают изначальную функцию! К Новому году ожидаем результат», - сообщил руководитель Службы.

Как сообщил Евгений Маслов «Комсомолке», в старом здании разместится православный храм. Уже назначен его настоятель. А в честь кого освятят церковь, определят в Калининградской епархии.