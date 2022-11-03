В Калининграде школа № 26 собрала посылки для участников СВО

Посылки уже в пути! Фото: СОЦСЕТИ

Калининградская школа № 26 отправила посылки и письма российским военнослужащим в зону специальной военной операции.

- Посылки на фронт собираем первый раз, - рассказала учитель английского языка, советник по воспитанию школы № 26 Калининграда Лола Фитько. – Мы с коллегами не сомневались - учащиеся, их родные мгновенно откликнутся на призыв поддержать российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Тем более мы знаем, что среди бойцов есть и выпускники нашей школы, которые достойно выполняют свой долг.

За считанные дни в школе собрали десятки коробок с тельняшками, перчатками, нательным бельем, медикаментами, батарейками, зубной пастой, бритвенными станками, чаем, кофе, сахаром, тушенкой, крупами.

- Наши дети во время классных часов «Разговор о важном» написали и письма для бойцов. Дети пишут по-разному, от души, трогательно, тепло. Мы надеемся, что военнослужащие обязательно получат эти треугольники, сохранят их. Пусть слова поддержки от детей придадут им особых сил. Мы – вместе, мы верим в нашу Победу! - отметила педагог.

Известно, что собранные посылки и письма уже направлены в Белгородскую и Харьковскую области.

Ранее сообщалось об ученице школы № 8 Советска, которая встретилась с участником СВО, получившим на фронте именно ее письмо.