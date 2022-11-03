Больше 68 тысяч вызовов за месяц: Зачем Калининградцы обращаются в Службу 112

В Калининградской области за октябрь 2022 года операторами Центра обработки вызовов Системы 112 было принято 68 789 вызовов. Как рассказали в Службе 112, наибольшее количество обращений (30%) было передано в скорую медицинскую помощь.

Более 7 тысяч звонков носили консультативно-справочный характер, 83 заявителя обратились за дистанционной психологической помощью, 703 вызова касались информации о ДТП.

Нередки и звонки о пропаже людей. В октябре 2022 года сезонными были происшествия и информация о потерявшиеся в лесу. В минувшем октябре было зафиксировано 67 таких случаев. Всего за сезон поступило 165 сообщений о заблудившихся.