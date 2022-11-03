В Калининграде полицейские задержали семью, которая торговала марихуаной

Семейную пару, торговавшую марихуаной, выследили в Калининграде. В результате проверочной закупки полицией информация о том, что подозреваемые сбывают наркотики, подтвердилась.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, для нелегального бизнеса 33-летний индивидуальный предприниматель использовал свою официальную торговую точку по продаже слабоалкогольной продукции. Помощь ему оказывала 31-летняя супруга.

Клиентам продавали марихуану из-под прилавка магазина. Покупатели сообщали пароль, который позволял им получить свою дозу. Покупателей также принимали в своей квартире.

«В магазине полицейскими обнаружено и изъято 56 фольгированных свертков, готовых к сбыту. Общий вес содержимого составил 70 граммов. В ходе обыска по месту проживания семейной пары оперативники обнаружили 2 брикета марихуаны общим весом 340 граммов, которые хранились в холодильнике», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Максимальное наказание, предусмотренное за данный вид преступления - 15 лет лишения свободы. Муж теперь находится под стражей, у жены подписка о невыезде.