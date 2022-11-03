В Калининграде чемпионки мира по художественной гимнастке поучаствуют в сборе макулатуры

Фото: Телеграм-канал министерства природы Калининградской области.

В субботу, 5 ноября, Калининград присоединится к всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл. Как сообщает министерство природы региона, в акции примут участие Дина и Арина Аверины, художественные гимнастки, чемпионки мира. Девушки сдадут вторсырье на переработку.

Отмечается, что жители и гости Калининградской области могут присоединиться к акции.

О том, как участвовать в акции и как правильно подготовить бумагу к утилизации, а также месте приема макулатуры читайте здесь.

В министерстве природы сообщили, что за 1,5 месяца акции в регионе калининградцы сдали на переработку уже более 15,5 тонны бумажного и картонного вторсырья.