Калининградские каратисты завоевали восемь медалей соревнований в Санкт-Петербурге

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Ежегодный турнир по карате «Медный Всадник» собрал в Санкт-Петербурге более 1200 представителей школ киокусинкай из 42 регионов России. Калининградские каратисты на соревнованиях отличились, взяв восемь медалей.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, региональная сборная ассоциации киокусинкай завоевала три золотые, две серебряные и три бронзовые награды. Наши ребята успешно выступили в четырех возрастных категориях.

Золото у Алибека Гаджикурбанова, Давида Фартового и Руслана Коваля, отличившихся среди ветеранов старше 45 лет и весом свыше 75 кг, мальчиков не старше 11 лет и массой до 40 кг, юношей не старше 15 лет и весом до 65 кг соответственно.

Вторыми стали Никита Масликов и Ирина Аллаярова, в весовых категориях до 70 и до 60 кг среди юниоров и юниорок не старше 17 лет.

Бронзу завоевали София Комарницкая, Тимур Тимчурин и Никита Шнявен, взойдя на пьедестал почета весовых категорий до 35 кг среди девочек не старше 11 лет, до 65 кг среди юношей до 15 лет и до 80 кг среди юниоров не старше 17 лет.