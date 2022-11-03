В Калининграде капитально отремонтируют школу № 39

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде в 2023 году планируют капитально отремонтировать школу №39. Как сообщает пресс-служба областного правительства, предстоит заменить кровлю, обновить фасад, санузлы, коридоры и кабинеты начальных классов.

Поручено отремонтировать подъездные пути к зданию, создать парковку, зону разворота, обустроить отводы ливневых вод.

Об этом стало известно 3 ноября, во время выезда губернатора на место.

Глава региона также посетил лицей № 18, где работает четвертый в области центр программирования, где школьники изучают основы IT.