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НовостиОбщество3 ноября 2022 18:55

На территории Янтарного комбината решили построить православный храм

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Калининградская епархия

На территории Янтарного комбината возводится часовня в честь Святого Спиридона Тримифунтского. Как сообщили в пресс-службе Калининградской епархии, решение о появлении малого храма было принято по просьбе сотрудников, а святого покровителя для храма было выбрано народным голосованием.

Крест и купол перед установкой освятили. Освящение совершил протоиерей Виктор Куркин, настоятель храма в честь Казанской иконы Богоматери в Янтарном.

Отмечается, что уже собран модуль часовни из вологодского бруса, впереди внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории.