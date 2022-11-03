На территории Янтарного комбината решили построить православный храм

. Фото: Калининградская епархия

На территории Янтарного комбината возводится часовня в честь Святого Спиридона Тримифунтского. Как сообщили в пресс-службе Калининградской епархии, решение о появлении малого храма было принято по просьбе сотрудников, а святого покровителя для храма было выбрано народным голосованием.

Крест и купол перед установкой освятили. Освящение совершил протоиерей Виктор Куркин, настоятель храма в честь Казанской иконы Богоматери в Янтарном.

Отмечается, что уже собран модуль часовни из вологодского бруса, впереди внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории.