Калининградец нашел под Эстакадным мостом загадочный камень с посланием

. Фото: Форум копателей Калининграда

Житель Калининграда нашел под Эстакадным мостом загадочный камень с надписями и крестом. Фото артефакта он выложил на «Форуме копателей Калининграда» в «ВКонтакте» с просьбой атрибутировать предмет.

Мнение комментаторов разнятся. Одни считают, что это заготовка для могильного камня. Другие говорили, что это камень с отметкой геодезии или уровнем воды.

Было шуточное предположение, что это координаты места, в котором закопан клад или даже сама Янтарная комната.

Одно из предположений, что это так называемый «Камень голода». Это камни с надписями в реках и озерах Германии и других мест, где жили немцы, которые показываются над водой при засухах, когда водоемы значительно мелеют. Мол, такие камни веками служат отметкой экстремального снижения уровня воды в реках при сильных засухах.