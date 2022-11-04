Калининград вошел в топ-10 популярных направлений для путешествий в ноябре

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда можно недорого поехать отдохнуть в ноябре.
В десятку самых популярных направлений вошли Краснодарский край, Татарстан, Ставрополье, а также Ленинградская, Московская, Калининградская, Нижегородская, Свердловская, Тюменская и Ярославская области.
По данным Tvil.ru средняя стоимость ночи в ноябре составляет три тысячи рублей. Туристы в среднем бронируют поездки в ноябре на 3-4 дня.
Десять популярных направлений для путешествий в ноябре:
Санкт-Петербург, Ленинградская область 3052 р. / 4 ночи
Сочи, Краснодарский край 2592 р. / 5 ночей
Москва, Московская область 3781 р. / 3 ночи
Казань , республика Татарстан 3450 р. / 3 ночи
Кисловодск, Ставропольский край 2683 р. / 5 ночей
Калининград, Калининградская область 2262 р. / 4 ночи
Нижний Новгород, Нижегородская область 3506 р. / 2 ночи
Екатеринбург, Свердловская область 2357 р. / 3 ночи
Тюмень, Тюменская область 2621 р. / 3 ночи
Ярославль, Ярославская область 3552 р. / 2 ночи