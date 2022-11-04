Калининградского автоинспектора оштрафовали на 60 тысяч за служебный подлог

В Гвардейске вынесли приговор бывшему сотруднику ГИБДД, которого обвиняли в служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В марте этого года автоинспектор решил улучшить свои статистические показатели работы. Для этого он изготовил три административных протокола в отношении двух контролеров МКУП «Полесская услуга» и внес информацию в информационную базу.

В результате невиновных сотрудников автопредприятия оштрафовали на 500 рублей каждого.

Суд признал бывшего полицейского виновным в служебном подлоге и оштрафовал на 60 тысяч рублей.