Область выделила 52 млн рублей на достройку газопровода до Балтийска

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Региональные власти выделили 52 млн рублей на строительство газопровода до Балтийска. Соответствующее распоряжение о выделении средств опубликовано на портале правовой информации.

Из выделенных средств 19,4 млн рублей будут направлены на капитальный ремонт газопровода высокого давления от АГРС в районе поселка Черепаново до ГРПБ в Балтийске. 32,5 млн рублей пойдут на капитальный ремонт газопровода высокого давления с заменой пункта газорегуляторного блочного, расположенного в Балтийске.

Все работы, на которые выделены деньги, должны быть проведены до 31 декабря 2022 года.