В Калининграде владелец «Бентли» погасил 1,2-миллионный долг в момент ареста авто

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде приставы заставили владельца дорогостоящих автомобилей погасить долги по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Калининградец не заплатил государству налогов на 1,2 млн рублей, поэтому в отношении должника пришлось применять меры принудительного взыскания. Приставы установили, что в собственности должника находятся автомобили марок «Bentley» и «Porshe» и объявили их в исполнительный розыск.

В ходе разыскных мероприятий приставы установили маршрут передвижения «Bentley», выехали к месту, где автомобиль был припаркован, и начали составлять акт описи и ареста. Владелец, осознав, что сейчас может лишиться дорогостоящего имущества, полностью погасил задолженность на месте.