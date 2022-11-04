Объемы строительства жилья в Калининградской области выросли на 22 процента

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За девять месяцев 2022 года в Калининградской области было введено в эксплуатацию 3545 жилых домов, или 10 733 квартиры. Об этом сообщается в докладе Калининградстата.

Общая площадь построенного в регионе в январе-сентябре жилья составила 961,5 тысячу квадратных метров. Это на 22,5 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Из общего числа построенных домов 3193 жилых дома возвели частные застройщики. Всего они построили 532 тысячи «квадратов», или 55,4 процента от общего объема жилья.