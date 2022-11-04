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НовостиОбщество4 ноября 2022 6:30

В Калининграде члены задержанной ФСБ наркобанды получили длительные сроки заключения

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде участники преступного сообщества получили длительные сроки лишения свободы за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Четверо злоумышленников наладили канал поставки наркотиков из стран Евросоюза и сбывали «дурь» на территории региона.

Задержали банду в 2019 году, у них нашли и изъяли более 2 килограммов гашиша и амфетамина.

Калининградский областной суд назначил им наказание от 7 до 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.