Полиция объявила в розыск пропавшего 51-летнего рабочего из Советска

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Гусева объявил в розыск 51-летнего Олега Буркова. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчина 26 октября прибыл в Гусев с бригадой рабочих по замене приборов учета электроэнергии, и в Советск не вернулся, его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост около 170 см., плотного телосложения, волосы волнистые короткие темно-русые с проседью, глаза серые.

Был одет в куртку демисезонную серого цвета удлиненную, джинсы, ботинки черного цвета.

Всем, кто располагает информацией о его местонахождении, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.