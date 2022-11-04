В Калининграде судят женщину за дачу взятки полицейскому

В Московский районный суд поступило уголовное дело по обвинению местной жительницы в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Летом этого году в одном из магазинов на улице П. Морозова полицейские обнаружили контрафактный алкоголь. Владелица торговой точки решила откупиться и передала сотруднику полиции взятку в размере 40 тысяч рублей, чтобы он не забирал «пойло».

На женщину завели уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу лично в значительном размере, за совершение заведомо незаконного бездействия». Судебное заседание состоится 8 ноября.