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НовостиОбщество4 ноября 2022 7:00

В Калининграде судят женщину за дачу взятки полицейскому

Горожанка попалась на торговле "левым" алкоголем
Виктор Сергеев

В Московский районный суд поступило уголовное дело по обвинению местной жительницы в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Летом этого году в одном из магазинов на улице П. Морозова полицейские обнаружили контрафактный алкоголь. Владелица торговой точки решила откупиться и передала сотруднику полиции взятку в размере 40 тысяч рублей, чтобы он не забирал «пойло».

На женщину завели уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу лично в значительном размере, за совершение заведомо незаконного бездействия». Судебное заседание состоится 8 ноября.